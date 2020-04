Helmut Marko ontkent uitspraken ‘coronakamp’: ‘Er is geknipt in het interview’

Eerder deze week kwam Helmut Marko onder vuur te liggen na uitspraken op de Oostenrijkse televisiezender ORF. De Red Bull-adviseur had daarin gezegd een ‘coronakamp’ voor alle Red Bull-coureurs overwogen te hebben. Marko ontkent die uitspraken nu. “Het kwam verkeerd uit het interview omdat erin geknipt is.”

“Het idee was om een kamp te organiseren waar we deze mentaal en fysiek enigszins ‘dode’ tijd konden overbruggen. En het zou het ideale moment zijn voor de infectie”, zo verkondigde Helmut Marko enkele dagen geleden op de Oostenrijkse televisie. De Red Bull-topman ontkent die uitspraken nu. “Het is natuurlijk niet waar”, vertelt Marko in gesprek met Auto Bild. “Het ging er niet om dat we mensen bewust wilden infecteren.”

Lees ook: Helmut Marko overwoog ‘coronakamp’ om Verstappen en Albon te besmetten

“Dat kwam verkeerd uit het interview omdat erin geknipt is”, legt Marko uit. “In Oostenrijk word je overdonderd door het coronanieuws in de media. Op de televisie, radio of in de kranten, het gaat alleen maar over dat virus.” Volgens Marko wordt momenteel alles serieus genomen. “Zelfs de Oostenrijkse humor, waar we toch om bekendstaan in het buitenland, bestaat in deze tijden niet meer.” Marko wil dan ook iets benadrukken. “Een ding is duidelijk: Ik stuur mijn kinderen niet bewust naar de oorlog.”

Marko herhaalt dat een trainingskamp werd overwogen, al was het nooit de bedoeling de Red Bull-coureurs te besmetten met het virus. “Als mensen van mijn leeftijd, de groep met de meeste risico’s, dit kunnen overleven is het logisch om te stellen dat jonge, goedgetrainde en competitieve atleten zoals onze coureurs minder bang hoeven te zijn voor de consequenties. Dat is de enige reden waarom we overwogen om een trainingskamp te organiseren”, benadrukt de Oostenrijker. “Het zou voor afleiding moeten zorgen en dan blijven de coureurs fit. Maar er is nooit gezegd dat we mensen bewust willen infecteren.”

Lees ook: Dit zijn volgens Button de zes beste F1-coureurs, één coureur zonder wereldtitel op het lijstje