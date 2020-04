Dit zijn volgens Button de zes beste F1-coureurs, één coureur zonder wereldtitel op het lijstje

Dat Max Verstappen hoog aangeschreven staat in de Formule 1-paddock is geen geheim. Jenson Button heeft zijn waardering voor de Nederlander al meermaals uitgesproken en plaatst hem nu in zijn lijstje van ‘beste F1-coureurs aller tijden’. Opvallend, Verstappen is de enige coureur zonder wereldtitel in een lijst die samen 21 titels telt. “Verbazingwekkend, wat hij met een auto kan.”

Sky Sports lanceerde gisteren haar eerste ‘vodcast’, een podcast in videovorm. In de eerste episode vraagt Simon Lazenby aan zijn collega-analisten een top 5 van beste F1-coureurs aller tijden. Verschillende analisten kiezen grote namen uit het verleden, maar Jenson Button heeft een andere kijk op de zaak.

“Ik geef je zes coureurs, maar dan wel zes coureurs waar ik ook echt zelf tegen gereden heb. Ik heb het circuit met hen kunnen delen en dat vind ik de enige manier om goed te vergelijken”, legt Button uit. “Ik vind het namelijk lastig om Fangio en Hamilton met elkaar te vergelijken. Ze reden in andere tijden, dan praten we eigenlijk over een compleet verschillende sport.”

Wie staat er dan wel op Buttons lijst? Vijf wereldkampioenen die samen 21 titels verzamelden: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen en Michael Schumacher. De zesde naam die Button noemt is Max Verstappen. “Ik moet Max Verstappen toch noemen. Ik heb niet zo veel jaren tegen hem geracet”, beseft Button, “maar als je ziet wat hij in moeilijke omstandigheden kan, zoals in Brazilië 2016, dat is echt van een andere planeet. Verbazingwekkend, wat hij met een auto kan”, aldus Button.

