Helmut Marko overwoog ‘coronakamp’ om Verstappen en Albon te besmetten

Red Bull-topman Helmut Marko plande een ‘coronakamp’ om alle Red Bull-coureurs gezamelijk te besmetten met Covid-19. Volgens de Oostenrijker zouden de coureurs zo immuniteit kunnen opbouwen, want “het zijn allemaal sterke jonge mannen met een heel goede gezondheid.”

Helmut Marko wilde alle Red Bull-coureurs, inclusief de junior drivers in lagere klassen, in een trainingskamp blootstellen aan het coronavirus. De Oostenrijker was van mening dat de immuniteit die ze daar zouden opbouwen voordelig zou zijn zodra het seizoen op gang zou komen.

“We hebben vier Formule 1-coureurs en acht of tien junioren”, vertelt Marko aan ORF. “Het idee was om een kamp te organiseren waar we deze mentaal en fysiek enigszins ‘dode’ tijd konden overbruggen. En het zou het ideale moment zijn voor de infectie.”

“Dit zijn allemaal sterke jonge mannen met een zeer goede gezondheid. Op die manier zouden ze voorbereid zijn wanneer de actie begint”, legt Marko uit. “Zo zouden ze klaar zijn voor wat waarschijnlijk een heel zwaar kampioenschap zal zijn als het eenmaal begint.”

Red Bull was niet te spreken over het voorstel van Marko. “Laten we het zo zeggen: het is niet goed ontvangen”, geeft Marko toe. In plaats van een ‘coronakamp’ ligt de focus nu op het fit en gefocust blijven tijdens deze rustperiode. “Max (Verstappen, red.) rijdt, denk ik, momenteel meer races dan in een echt seizoen. Hij doet aan simracen en neemt deel aan meerdere races per dag”, is ook Verstappens veelvuldig simracen Marko niet ontgaan.

