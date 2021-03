Bahrein opent deuren Grand Prix voor gevaccineerde Formule 1-fans

De openingsrace van het seizoen die eind deze maand in Bahrein gehouden zal houden, zal open zijn voor publiek. Althans, voor degene die óf gevaccineerd is óf genezen is van COVID-19. Zo hoopt de organisatie een zo veilige mogelijke GP te kunnen garanderen.

De race op het Bahrein International Circuit (BIC) is gepromoveerd tot aftrap van het seizoen 2021 nu de Australische Grand Prix naar later in het jaar verplaatst is. De oliestaat is druk aan het vaccineren en heeft inmiddels meer dan 10 procent van de bevolking van de eerste prik voorzien. Wie kan aantonen langer dan 14 dagen voor de Grand Prix het tweede shot te hebben gehad óf al langer dan twee weken genezen is van corona, mag naar binnen.

Bij de poorten van het circuitpark wordt nog altijd wel een screening gedaan, mondmaskers zijn verplicht en op het terrein zullen de aanwezige eetgelegenheden en merchandisekraampjes zo worden ingericht dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Er worden geen exclusive lounges ingericht, ook de Paddock Club zal nog niet terugkeren.

Het experiment zal ongetwijfeld met argusogen worden gevolgd door andere GP-organisaties die sterk afhankelijk zijn van inkomsten uit kaartverkoop zoals bijvoorbeeld Silverstone, Spa Francorchamps en natuurlijk Zandvoort. Het is niet de eerste BIC op een dergelijke manier goede sier wil maken, vorige week werd de F1-gemeenschap een gratis vaccin aangeboden.

Een aanbod dat werd afgeslagen, de sport hield daarmee vast aan de eerder door CEO Stefano Domenicali uitgesproken richtlijn dat het niet wil ‘voordringen’ in de wereldwijde vaccinatierace. De tickets voor het raceweekend in Bahrein dat van 26 tot 28 maart gehouden wordt, zijn te koop via BahrainGP.com.