Mercedes neemt voorschot op F1-leven in coronatijd: ‘Hele nuttige test voor het team’

Valtteri Bottas was dinsdag de eerste Formule 1-coureur die na de wintertests – na ruim drie maanden wachten – weer in een Formule 1-auto stapte. Een twee jaar oude, maar alsnog een goed voorproefje volgens Bottas. Vooral wat betreft het werken met corona-maatregelen van kracht.

Daar ging het immers grotendeels om, los van dat de test natuurlijk een gelegenheid voor Bottas was om de spieren even los te schudden achter het stuur. “Het was een hele nuttige dag voor het team”, verhaalt Bottas na afloop op Mercedes’ social media.

“We waren al een tijdje niet op het circuit en in de garages geweest, en om gezondheidsredenen was iedereen natuurlijk heel voorzichtig vandaag. Het was goed om dat te oefenen. Ik denk dat we veel geleerd hebben over hoe we efficiënter kunnen werken en zorgen dat iedereen het veilig houdt.”

In beeld: Mercedes test ‘nieuwe normaal’ in de pitbox

De uitgestelde Formule 1-aftrap is over drie en een halve week, maar het was al meer dan drie maanden geleden sinds Bottas in een Formule 1-wagen zat. “Het was top weer in een auto te rijden”, kan hij een lach niet onderdrukken, “nu kan ik al helemaal niet wachten tot de start in Oostenrijk.” Dat wordt dan ook de volgende keer dat Bottas in actie komt, want hoewel Mercedes ook woensdag nog op Silverstone rijdt, is wereldkampioen Lewis Hamilton dan aan de beurt.

(tekst loopt door onder de video)

Namens Mercedes richt teambaas Toto Wolff zich vooral tot de fans, met een woord van dank. “Ik wil jullie danken voor jullie steun de laatste maanden, waarin we jullie helaas niet de show hebben kunnen geven die we zo graag hadden willen geven.”

“We hebben jullie steun de komende maanden echter ook nodig”, benadrukt Wolff. “We moeten straks namelijk zonder jullie – de fans – erbij racen. Hopelijk volgen jullie ons allemaal via social media en tv. We moeten samen sterk blijven om er een goede show van te maken voor de Formule 1.”

