In beeld: Mercedes test ‘nieuwe normaal’ in de pitbox

Mondmaskers, face shields en waar mogelijk social distancing. Werken in een pitbox ziet er sinds de coronacrisis heel wat anders uit. Mercedes testte vandaag op Silverstone als eerste team de protocollen die vanaf de Grote Prijs van Oostenrijk van kracht zijn. Valtteri Bottas mocht in de Mercedes W09 uit 2018 stappen om zijn eerste meters sinds de wintertests te maken, morgen is Lewis Hamilton aan de beurt.

Silverstone Test, Day 1 - Steve Etherington



