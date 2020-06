Met deze vijf maatregelen wil de Formule 1 coronaproof gaan racen

Eindelijk is het officieel, op 5 juli begint het seizoen 2020. Hoewel vele landen de veiligheidsmaatregelen versoepelen is de dreiging van het coronavirus nog niet verdwenen. De Formule 1 heeft daarom vijf duidelijke maatregelen opgesteld om veilig te gaan racen.

1: Veelvuldig testen

De Formule 1 zal werken met erkende, private testpartners. Die zullen ervoor zorgen dat iedereen in de paddock veelvuldig wordt getest. Op die manier hoopt die F1 een mogelijke besmetting zo snel mogelijk op te sporen.

2: Besloten evenement

Zoals eerderaangekondigd zullen de GP’s in eerste instantie zonder publiek verreden worden. Ook gasten, VIP’s en sponsors zijn niet welkom tijdens het Grand Prix-weekend. Enkel mensen die noodzakelijk zijn om het raceweekend te laten plaatsvinden, zijn toegelaten.

3: Zo min mogelijk personeel

De teams zullen met minder personeel naar de circuits afreizen. Het aantal medewerkers per team zou beperkt worden tot 80 personen. Ook de FIA, leveranciers (bv. Pirelli) en de Formule 1 zelf sturen minder mensen naar het circuit.

4: Geïsoleerd reizen

Alle betrokken personeel zal geïsoleerd reizen tussen de GP-weekends. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van gecharterde vluchten en privévervoer tussen luchthaven, hotel en circuit.

5: Social distancing

Net zoals in het dagelijks leven zal er ook in de paddock extra gelet worden op het toepassen van de social distancing-regels. Om die reden zullen de ceremonies voor en na de races er anders uitzien dan we gewoon zijn.

