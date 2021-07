Max Verstappen heeft VT2 op Silverstone als snelste afgesloten. Met een 1.29.902 is de Nederlander bijna vier tienden sneller dan Charles Leclerc. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas focussen in een training die door de parc fermé-regels van dit sprintraceweekend beperkt nut heeft op longruns en raken niet verder dan P8 en P9.

Omdat de kwalificatie voor de sprintrace reeds op vrijdag plaatsvond, zijn de parc fermé-regels op Silverstone een dag eerder dan gebruikelijk van kracht. Als gevolg daarvan mogen de teams tijdens VT2 enkel aanpassingen aan de voorvleugel doen. Max Verstappen vertelde op vrijdag al dat hij daardoor het nut van VT2 niet inzag. “Waarom laten we VT2 niet voor wat het is, aangezien het er toch niet meer toe doet?”, vroeg de Nederlander zich af in gesprek met Ziggo Sport.

Ondanks de beperkte mogelijkheden wordt de tweede vrije training zoals gepland afgewerkt op zaterdagmiddag. Op een zonnig en winderig Silverstone blijft het lange tijd rustig op de baan. Wanneer de coureurs eindelijk op de baan verschijnen, gebruiken de teams de sessie vooral om de verschillende compounds in longruns te testen. Echt snelle tijden krijgen we, begrijpelijk, tijdens VT2 niet te zien.

Ook Lewis Hamilton lijkt tijdens het rijden niet overtuigd van het nut van deze sessie. “Moeten we deze motor echt zo belasten?”, vraagt Hamilton zich af. “Ja Lewis. We zijn blij met de data die we verzamelen en de motorstand die we gebruiken”, antwoordt zijn engineer Peter Bonnington.

Uiteindelijk is VT2 een sessie zonder noemenswaardige incidenten. Enkel Valtteri Bottas valt na het zwaaien van de geblokte vlag op met een spin. Verstappen sluit de sessie als snelste af, voor Charles Leclerc, Carlos Sainz en Esteban Ocon. Hamilton en Bottas wagen zich niet aan snelle rondjes en eindigen op respectievelijk P8 en P9. George Russell, die later vandaag als achtste start in de sprintrace, klokt de elfde tijd.

