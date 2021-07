Nu de kwalificatie al op vrijdag is verreden en vandaag de aandacht naar de sprintkwalificatie gaat, ziet Max Verstappen niet het nut in van de tweede vrije training die daarvoor nog plaatsvindt. Volgens hem doet die sessie er namelijk niet meer toe omdat je niks meer aan de auto kunt veranderen.

Dit weekend beleeft de sprintkwalificatie zijn primeur en dus is het weekendschema overhoop gegooid. De kwalificatie vond al op vrijdag plaats, al werd daar nog niet de echte poleposition uitgedeeld zoals normaal. In plaats daarvan ging Lewis Hamilton er met de Pirelli Speed King Award mee vandoor en mag hij vanaf de eerste startplek aan de sprintkwalificatie beginnen. De uitslag van de sprintkwalificatie bepaalt vervolgens de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag, waar de volledige punten wel gewoon uitgedeeld worden.

Foto: BSR Agency

Maar voordat de sprintkwalificatie plaatsvindt op zaterdagmiddag, hebben de coureurs ook nog een tweede vrije training te gaan. Het nut van die sessie ontgaat kampioenschapsleider Max Verstappen een beetje. “Wat ik zo raar vind is dat je de kwalificatie hebt gehad, en je kan niks meer aan je auto veranderen”, vertelt Verstappen tegen Ziggo Sport. “Dan heb je nog een vrije training en een sprintrace. Dan vraag ik mezelf af: waarom laten we VT2 niet voor wat het is, aangezien het er toch niet meer toe doet?” De teams mogen niks meer aan de auto veranderen, aangezien de parc-fermé regels al na de kwalificatie hun intrede hebben gedaan.

Het was voor de fans even wennen om op de vrijdag al een kwalificatie te kunnen zien, maar ook voor Verstappen voelde de vrijdag wat vreemd aan. “Het is gewoon een vrijdag. Alleen heb je in plaats van een VT2 een kwalificatie, maar dat telt niet mee voor de pole. Dat is dus wel een beetje vreemd. Het voelt raar om een kwalificatie te rijden waar niets op het spel staat. Je krijgt niet dat echte gevoel van een poleposition. Hopelijk kunnen we op zaterdag aanvallen, maar dat zullen we wel zien”, aldus de Nederlander.

De tweede vrije training begint om 13:00 uur Nederlandse tijd en duurt zoals gewoonlijk een uur. Om 17:30 uur Nederlandse tijd volgt dan de allereerste sprintkwalificatie van de Formule 1. Verstappen begint als tweede aan die race van een afstand van ongeveer 100 kilometer, in dit geval 17 ronden. Lewis Hamilton mag de sprintkwalificatie vanaf de eerste startplaats beginnen. Deze verkorte race, die ongeveer een halfuur moet duren, bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van zondag.