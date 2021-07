‘Een vreemd gevoel’, dat overheerst bij Max Verstappen na zijn tweede tijd in de kwalificatie voor de sprintwedstrijd van zaterdag. Vanwege de auto, en vanwege het afwijkende weekendformat.

Wat dat laatste betreft, nog even kort: de ‘kwalificatie’ van vrijdag bepaalt enkel de startopstelling voor de sprintkwalificatierace van zaterdag. Pas daarin wordt de startopstelling voor de race van zondag bepaald. “Dus het voelde een beetje gek, voluit gaan in de kwalificatie en dat het dan niks betekent in de strijd om pole.”

Voluit, dat ging Verstappen ook zeker. De Nederlander was (nipt) de snelste in Q1, maar in Q2 draaide titelrivaal en local hero Lewis Hamilton de rollen om. Het eerste Q3-rondje van Hamilton was daarna ook sneller dan dat van Verstappen. Die kwam op het eind nog dichtbij, maar bleef op 0.075 seconde van Hamilton steken.

Gevraagd of hij verrast is dat Mercedes sneller was met Hamilton, antwoordt Verstappen van niet. “Nee. En wij moeten ook gewoon naar onszelf kijken”, benadrukt hij. “Onze auto gedraagt zich op zich goed, maar we hebben wel veel onderstuur”, verklaart Verstappen, die zichtbaar moeite had de auto ‘ingedraaid’ te krijgen.

“Ik kon de bochten gewoon niet echt aanvallen. Ik zat maar te wachten op de grip. De auto voelde daarom raar om mee te rijden”, verhaalt Verstappen. “Ik denk ook niet dat het aan de setup ofzo ligt. Het is verder wat het is. Het was alsnog vrij close“, weet de Red Bull-rijder.

En, zoals dus gezegd, betekent het verder nog niet alles. Zaterdag wacht immers de zeventien ronden lange sprintkwalificatie waarin pole (en drie punten voor de winnaar) op het spel staan. “We gaan het wel zien”, zegt Verstappen. “Ik denk dat we een sterke auto hebben, maar we moeten wel de issues oplossen die we hadden.”

Een complicerende factor is hierbij wel dat er niet veel meer veranderd mag worden aan de auto’s qua setup of onderdelen. De zogenaamde parc fermé-regels die dit voorkomen zijn tijdens de kwalificatie immers ingegaan. Verstappen benadrukte donderdag zelf ook al het belang om dit weekend gelijk een goede setup te hebben.

