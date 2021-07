Het afwijkende format voor de Grand Prix van Engeland – inclusief sprintrace – maakt de eerste vrije training op vrijdag volgens Max Verstappen extra belangrijk. Dit omdat er na de kwalificatie later op de vrijdag niets wezenlijks meer aan de auto’s veranderd mag worden.

Vooral qua setup is het daarom belangrijk vrijdag in de eerste training gelijk the sweet spot te vinden. De auto’s vallen met ingang van de kwalificatie – vrijdag om 19:00 uur Nederlandse tijd – namelijk onder de parc fermé-regels. Dit verbiedt het teams daarna nog setupwijzigingen door te voeren voor de opvolgende zaterdagtraining, sprintkwalificatie op de zaterdag én hoofdrace op zondag. Vandaar de extra focus op de eerste training.

“We moeten dus gewoon proberen de auto zo goed mogelijk af te stellen”, vertelt Verstappen geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Veel doe je natuurlijk al van tevoren op de simulator”, vervolgt de Nederlander. “Tijdens de eerste training pas je dan aan wat niet goed loopt. Hopelijk is dat dit weekend dus weinig”, zegt hij met een lachje.

Normaal gesproken, stelt Verstappen, voelt zijn Red Bull ook prima aan als deze de garage uitrolt. “Meestal is het gevoel gelijk wel goed in de eerste training. Sommige weekends is het wat lastiger, maar hopelijk is het hier goed.” Verstappens RB16B zal in Silverstone weer van wat (kleine) updates voorzien zijn. Rivaal Mercedes komt daarentegen met ‘wat grotere’ upgrades, verwacht Verstappen.

“Nieuwe onderdelen zijn echter niet altijd sneller”, weet Verstappen. Zeker met weinig trainingstijd, kan het misschien zelfs wel helpen niet te veel nieuws op de auto te hebben. “Gewoon een goede balans en setup vinden, daar zit vaak ook nog wel tijd in”, weet hij. “Maar we gaan het wel zien. Het is vooraf moeilijk te zeggen. Ik denk dat we goed voorwerk hebben gedaan op de sim.”

Wat de sprintkwalificatie zelf betreft, verandert er niks aan de aanpak van de WK-leider. Verwacht van Verstappen geen andere acties dan anders in de sprintrace, met de wetenschap dat de titelstrijd een marathon is. “Je calculeert de risico’s in. Kan je winnen, dan ga je ervoor. Is het te risicovol om iemand in te halen, dan neem je genoegen met de tweede of derde plek. Je wil gewoon niet achteraan komen te staan voor de hoofdrace.”