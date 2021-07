Max Verstappen is blij om weer terug te zijn op Silverstone, een van zijn favoriete circuits. Met volle tribunes, upgrades voor concurrent Mercedes en een nieuw weekendformat belooft de GP van Groot-Brittannië een groot spektakel te worden, maar voor Verstappen verandert er eigenlijk weinig.

“Spannend”, noemt Verstappen Silverstone. “Het is een van mijn favoriete banen, want er zijn veel snelle bochten en dat is waar je van geniet in een Formule 1-wagen.” Dat er publiek is – 300.000 fans over drie dagen – vindt hij ook top. “Dat hebben we gemist toen we hier vorig jaar kwamen.”

De stemming zit er volgens Verstappen wel goed in bij Red Bull. “We zijn zeer gefocust op het raceweekend. We waren erg blij met hoe de laatste races zijn gegaan”, zegt hij tijdens de persconferentie. “Maar het kan altijd beter en dat proberen we dit weekend dus ook te doen. We moeten hard werken, daar hamer ik altijd op, dus dat zal dit weekend niet anders zijn qua setup en met het afwijkende format.”

(Photo by Bryn Lennon/Getty Images)

Het nieuwe format, waarin een sprintrace de startopstelling voor zondag bepaalt, maakt Verstappen niet warmer of kouder. “Ik ben er niet voor of tegen”, zegt hij. “Ik laat het gewoon gebeuren en zie wel wat er gebeurt. Je wil natuurlijk altijd winnen, al is zondag nog steeds belangrijker.” Verstappen denkt echter wel dat het goed is dat de Formule 1 experimenteert. “We moeten gewoon zo een weekend hebben om te zien hoe het gaat.”

Silverstone is een circuit waar Mercedes het voorgaande jaren goed heeft gedaan en de Duitse renstal zal ook dit jaar weer voorin meedoen denkt Verstappen. “Ze brengen updates, dus ze zitten sowieso dichterbij dan in Oostenrijk”, vertelt hij. Of dat betekent dat dit weekend de ultieme test gaat worden voor Red Bull? Verstappen vindt van niet: “We hebben al eerder goede tests gehad. Het is gewoon weer een weekend. We proberen te winnen en als we dat niet doen, dan finishen we ergens anders.”