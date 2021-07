Voormalig wereldkampioen Emerson Fittipaldi heeft een hoge pet op van Max Verstappen. Volgens de Braziliaan heeft Max sinds zijn eerste weekend in de Formule 1 al laten zien dat het geen kwestie was van ‘of’, maar van ‘wanneer’ de Nederlander wereldkampioen zou worden. En dit seizoen is zijn eerste grote kans.

Fittipaldi werd wereldkampioen in 1972 en 1974 en wordt door sommigen beschouwd als een van de beste coureurs aller tijden. Volgens de Braziliaan krijgt de Formule 1 er binnenkort een nieuwe grote kampioen bij. Max Verstappen en Lewis Hamilton presteren dit jaar op een ander niveau van dan de rest van het veld. Volgens Fittipaldi is dit jaar eindelijk de kans waar Verstappen op heeft zitten wachten.

Lees ook: Horner spoort Mercedes aan in coureurskwestie: ‘Toto moet hem die kans geven’

“Sinds hij begon in de Formule 1, heeft hij altijd ongelooflijk veel potentie en talent laten zien”, zegt Fittipaldi tegen Kelbet.nl. “Ik heb heel veel bewondering voor hem. Het is erg indrukwekkend wat hij nu doet. Dit is het eerste jaar in zijn carrière dat hij echt kans maakt om wereldkampioen te worden.” Fittipaldi is sinds het debuut van Verstappen in 2015 al overtuigd geweest dat dat de Nederlander titels kon pakken. “Sinds dien is het de vraag geweest wanneer hij zijn kans zou krijgen om wereldkampioen te worden en zijn potentie waar te maken. Dat jaar is nu eindelijk gekomen.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

En dit zal niet het enige jaar zijn waarin Verstappen strijdt voor het kampioenschap, denkt Fittipaldi. De 74-jarige vindt dat de Red Bull-coureur zich kan meten met de grootste coureurs in de historie van de sport. “Het is een ongelooflijk talent. Zijn rijstijl wordt steeds meer volwassen”, aldus Fittipaldi. “Hij wordt beter en beter met elke kilometer achter het stuur. Het is gewoon een ongelooflijke coureur. Hij kan zeker een van de beste in de geschiedenis van de Formule 1 worden.”

Lees ook: Video: Max Verstappen neemt het in RB7 op tegen typisch Britse voertuigen

De veteraan weet ook niet wat voor adviezen hij de jonge Verstappen nu nog mee zou kunnen geven. “Ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd 110% probeert te geven”, zegt hij. “De fans zijn er dol op om hem te zien racen. Hij heeft zoveel passie. Als hij deze passie en motivatie volhoudt, dan blijft hij de komende jaren geweldig.” Fittipaldi vindt Verstappen mentaal bovendien al enorm sterk. “Het beste ‘advies’ dat ik zou kunnen geven is om gemotiveerd te blijven. Dan komt hij heel ver.”

Spanning op Silverstone

Komend weekend staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op de kalender. Volgens Fittipaldi mogen de fans zich opmaken voor een spannende wedstrijd. “Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar, heeft Lewis het altijd erg goed gedaan op Silverstone”, zegt hij. “Met de uitdaging van Max en Red Bull, zal het een leuke race worden om naar te kijken.” De oud-wereldkampioen gelooft wel in een thuisvoordeel voor Hamilton. “Lewis zal 110% geven. Veel atleten op dit niveau presteren altijd net wat beter als het voor eigen publiek is.” Ook Mercedes zal volgens Fittipaldi zijn beste beentje voorzetten. “Ze weten dat dit de thuisrace is. Het team zal extra gemotiveerd zijn om hun best te doen.”

Lees ook: McLaren CEO Zak Brown moet GP Groot-Brittannië missen wegens positieve coronatest

Hoewel Verstappen en Hamilton momenteel een klasse apart zijn, wil Fittipaldi Vallteri Bottas nog niet afschrijven voor de overwinning zondag. “Bottas heeft een talent dat niemand van hem af kan pakken”, zegt hij. “Als hij bereid is dat talent te laten zien en gebruiken, dan kan hij de uitdaging weer aangaan.” De Fin zou zich echter een stuk minder moeten laten beïnvloeden door kritiek van buiten af. “Hij is zijn talent om Grands Prix te winnen niet verloren, maar de kritiek verstoort zijn concentratie.”