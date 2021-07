De discussie is al weken aan de gang: maakt George Russell volgend jaar de overstap naar Mercedes of niet? Mercedes heeft zelf aangegeven deze zomer bekend te willen maken of de Duitse renstal door zal gaan met Valtteri Bottas of de jonge Brit een kans te geven. Groeiende geruchten in de media suggereren echter dat Russell de nieuwe teamgenoot wordt van Lewis Hamilton en ook Christian Horner verwacht niet anders.

Ondanks dat Russell de meeste van zijn duels uitvecht achter in het veld, is het nauwelijks te ontkennen dat het Mercedes-talent een sterk seizoen beleeft. De Brit is bezig aan zijn derde en laatste seizoen bij Williams. Mocht Russell de stap naar Mercedes komend jaar niet maken, zou hij dus vrij zijn bij een ander team te tekenen. Helmut Marko gaf eerder al aan Russell te overwegen voor een stoeltje bij Red Bull, mocht Mercedes hun junior laten gaan. Die kans achtte de Oostenrijker echter niet al te groot.

Lees ook: Russell zou Red Bull niet uitsluiten: ‘Houd graag mijn opties open’

Ook Red Bull-teambaas Horner volgt de ontwikkelingen rondom Russell op de voet. “Als George vrij zou zijn, denk ik dat veel teams hem zouden willen hebben”, zegt hij tegen Sky Sports F1. “Je moet wel gek zijn om niet naar hem te kijken, maar ik denk niet dat hij echt vrij is. Hij heeft een overeenkomst met Mercedes.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Horner is zeer onder de indruk van de stuurmanskunsten van Russell, maar gelooft niet dat de jongeling echt naar een ander team zal overstappen. “Hij is een groot, jong talent, maar hij staat onder contract bij Mercedes. Ik denk dat ze wel een plan voor hem hebben.” Mercedes moet echter wel haast maken, denkt de Brit. Russell zal niet eeuwig blijven wachten. “Hij staat te springen om zijn kans te krijgen. Hij heeft genoeg geleerd en is duidelijk klaar voor de volgende stap.”

De teambaas spoort zijn concullega Toto Wolff dan ook aan om Russell te promoveren. “Hij heeft die kans nu nodig en Toto moet hem die geven”, aldus Horner. “Lewis en George zouden een sterk duo zijn en het zou geweldig zijn voor de Britse motorsport. Hij heeft nu genoeg ervaring opgedaan.”

Lees ook: Red Bull zou komst Russell overwegen: ‘Maar kan me haast niet voorstellen dat ze hem laten gaan’

Over Red Bulls eigen plannen voor volgend jaar, wil Horner niet teveel loslaten. Sergio Pérez beschikt over een aflopend contract en heeft nog geen nieuws gehad over zijn toekomst bij het team. Horner stelt echter dat de Mexicaan zich niet te druk hoeft te maken. “Checo levert goed werk en doet precies wat we van hem vragen”, zegt hij. “Hij stond al op het podium, won een race en staat momenteel derde in het kampioenschap. Hij doet het geweldig, maar we zijn nog niet op de helft van het kampioenschap.”