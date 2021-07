George Russell nadert het einde van zijn driejarige contract bij Williams en de jonge Brit heeft vooralsnog geen duidelijkheid waar hij volgend jaar zal rijden. Mocht Mercedes hun talent geen stoel aan kunnen bieden in de Formule 1, dan zou Russell een overstap naar Red Bull zeker niet uitsluiten.

De geruchten dat Russell in 2022 Valtteri Bottas vervangt bij Mercedes worden steeds sterker. De Brit heeft zelf echter nog niets gehoord en ook Mercedes ontkent dat er al een beslissing is gemaakt. Mocht Russell de overstap niet maken en onverhoopt zonder contract komen te zitten, dan zou Red Bull hem serieus overwegen, gaf Helmut Marko eerder deze week al aan. Wel met de kritische kanttekening dat de Oostenrijker niet verwacht dat Mercedes stom genoeg is om Russell geen contract aan te bieden.

Blijkbaar is het gevoel wederzijds, want ook Russell zou een overstap naar Red Bull overwegen, indien hij geen stoeltje heeft voor 2022. “Ik houd graag bij iedereen mijn opties open”, zegt Russell in de F1 Nation Podcast. “Ik houd de deuren op een kiertje en als iemand wil praten zal ik geen nee zeggen.” De jongeling wil overal op voorbereid zijn. “Je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren. Dingen kunnen plotseling drastisch veranderen.”

Dat Russell niets uit wil sluiten, betekent niet dat hij de hoop bij Mercedes al op heeft gegeven. Het talent voelt zich nog steeds erg verbonden met de Duitse renstal. “Ik ben een Mercedes-coureur en ik ben trouw aan Mercedes”, zegt hij. “Ze hebben sinds het begin aan mijn zijde gestaan en mij alle kansen gegeven. Ik geloof dat zij ook willen wat het beste is voor mij.”

Geen voetbal of tennis

Met slechts twintig stoeltjes ter beschikking ieder seizoen, weet Russell dat hij zal moeten blijven presteren voor een plek in de Formule 1. “Als je uit vorm raakt en geen resultaten boekt, kun je je stoeltje zomaar kwijt zijn”, vertelt hij. “En er is geen garantie dat je die ooit nog terug krijgt.” Formule 1 is in die zin een stuk harder dan andere sporten, denkt Russell. “Als je met voetbal uit vorm raakt, zal je even op de bank zitten. Maar je kunt jezelf nog steeds bewijzen op de training. Met tennis kun je een paar plekken zakken op de wereldranglijst, maar kun je jezelf terugvechten in de top tien. In Formule 1, als je de 25e van de wereld bent, heb je geen baan.”