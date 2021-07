Mercedes is er nog steeds niet uit wie in 2022 de teamgenoot zal worden van Lewis Hamilton. Valtteri Bottas heeft al vier jaar trouwe dienst bewezen en in die jaren bijgedragen aan vier constructeurstitels, maar Mercedes-talent George Russell bewijst zich ieder GP-weekend opnieuw. De Duitse renstal is van plan deze zomer bekend te maken wie van de twee coureurs de gelukkige is. Mocht het niet Russell worden, kan de Brit een bijzonder belletje verwachten.

Mocht Russell aan het kortste eind trekken, dan is er zeker plek voor hem bij Red Bull, zegt Helmut Marko tegen motorsport-total.com. De adviseur acht het echter niet waarschijnlijk dat Russell zonder contract zal komen te zitten. “Russell is zeker het overwegen waard als je kijkt naar zijn prestaties bij Williams”, zegt hij. “Het probleem is dat dat een utopie zou zijn. Als Mercedes hem zou laten gaan is dat zo een slechte beslissing, dat ik me dat haast niet voor kan stellen.”

Marko denkt niet alleen dat Russell aan Mercedes gebonden zal blijven, de Oostenrijker gelooft ook dat de Williams-coureur volgend jaar in een Mercedes zit. Op de vraag of Red Bull de jongeling een contract aan zou bieden als dat niet het geval was, antwoordt hij stellig: “Als mijn informatie klopt, dan is dat niet relevant.”

(Photo by Jerry Andre / LAT Images)

Russell is al sinds 2017 onderdeel van het juniorenprogramma van Mercedes. Met hun steun won de Brit achtereenvolgend het GP3 en het Formule 2-kampioenschap, voordat hij in 2019 in de Formule 1 debuteerde met Mercedes-klantenteam Williams. Ondanks dat Russell nooit punten scoorde met Williams, geldt hij als een van de grootste talenten op de grid. De kans dat Mercedes hem laat weglopen is vrijwel nihil.

Mocht het in het extreme geval zo zijn dat Red Bull Russell inderdaad wegkaapt van Mercedes, dan is dat niet de eerste keer dat de renstal een jong talent bij de Zilverpijlen wegsnoept. In 2014 waren beide teams geïnteresseerd in een jonge Max Verstappen. Mercedes wilde de Nederlander eerst ervaring op laten doen in de juniorklassen van de autosport. Red Bull geloofde niet dat Verstappen meer ervaring nodig had. Dat heeft het verschil gemaakt, denkt Marko. “We hebben Max meteen een Formule 1-stoeltje aangeboden”, zegt hij. “Mercedes wilde hem Formule 2 laten rijden. Ik denk bovendien dat de Verstappen-familie beter bij Red Bull past dan bij Mercedes.”