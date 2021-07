De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het Engelse circuit van Silverstone wordt voor het eerst gebruik gemaakt van een sprintkwalificatie om de startopstelling voor de race op zondag te bepalen. Het tijdschema van dit GP-weekend verschilt daardoor flink van wat we gewend zijn. Om zeker te zijn dat je niets van de nieuwe actie mist, zet FORMULE 1 alle sessies van dit weekend voor je op een rijtje.

Het tijdschema van de GP Groot-Brittannië is een unieke. Los van het compleet nieuwe format, starten de meeste sessies een stuk later dan normaal gesproken het geval is. De Formule 1 hoopt met een korte race op zaterdag meer kijkcijfers te trekken dit weekend. De kwalificatie voor de sprintrace, de tweede sessie op vrijdag, wordt daarom in de avond gehouden. De organisatie wil zo ook kijkers te trekken die anders moeten werken op vrijdag.

Om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen, wordt er op vrijdagavond een kwalificatie gereden. Deze kwalificatie maakt gebruik van het klassieke GP-format waarin de coureurs in Q1, Q2 en Q3 moeten laten zien wie de snelste is. Dit betekent ook dat er dit weekend in het tijdschema geen ruimte is voor een derde vrije training. Teams krijgen zaterdag om 13:00 nog wel een uur de kans om te oefenen voor de sprintrace tijdens de tweede vrije training van het GP-weekend.

Voor alle zekerheid: poleposition wordt toegekend aan de winnaar van de sprintkwalificatie. De winnaar van de kwalificatie van vrijdag krijgt vooralsnog geen sterretje achter zijn naam. Naast de titel van polesitter, zijn er ook punten te verdienen tijdens de race van zaterdag. De winnaar mag drie punten bijschrijven, de nummer twee twee en de derde plaats pakt een punt. Dat betekent dat er tijdens de GP van Groot-Brittannië in totaal 29 punten veroverd kunnen worden. Een coureur moet daarvoor in in Engeland de sprintrace winnen op zaterdag en op zondag de Grand Prix, plus de snelste raceronde op zijn naam schrijven.

Hieronder is het tijdschema voor de Grand Prix van Groot-Brittannië te vinden. Alle actie is live te volgen op Ziggo Sport, of natuurlijk via ons eigen Liveblog.

Zo ziet het tijdschema van de GP van Groot-Brittannië eruit

Op vrijdag 16 juli wordt er gereden om:

15.30 uur – 16.30 uur: Eerste Vrije Training

19.00 uur – 20.00 uur: Kwalificatie voor sprintrace

Het tijdschema op zaterdag 17 juli:

13.00 uur – 14.00 uur: Tweede Vrije Training

17.30 uur – 18.15 uur: Sprintrace

En op zondag 18 juli:

16.00 uur – 18.00 uur: Race

