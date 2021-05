Dat de Formule 1 de komende maanden drie keer experimenteert met sprintraces, is gedeeltelijk om jongere fans aan te trekken. Dat zegt F1-topman Ross Brawn. “Misschien blijkt dat de sprintraces aantrekkelijker zijn voor hen.”

De komende maanden zal de Formule 1 tijdens drie Grand Prix-weekends experimenteren met sprintraces. De officiële naam van de sessie is bovendien Sprint Qualifying. Tijdens de sprintkwalificatie racen de coureurs op de zaterdagmiddag van een Grand Prix-weekend over een afstand van 100 kilometer. Het resultaat van de sprintrace bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Ross Brawn gaf in gesprek met The Muscle Help Foundation meer uitleg over de sprintraces. “We probeerden al een aantal jaren het sprintrace-format in de Formule 1 te krijgen”, vertelt de F1-topman. “Het is een format dat we willen testen”. Het aantrekken van nieuwe, jonge fans is daarvoor een van de redenen. “Dingen veranderen en jonge mensen willen niet per se op een zondagmiddag naar een race van twee uur kijken. Misschien blijkt dat de sprintraces aantrekkelijker zijn voor hen.”

“Maar we willen onze trouwe fans, die echt de kern van onze sport vormen, niet van de wijs brengen”, gaat Brawn verder. “Kunnen we dus een combinatie vinden? Dat zijn we aan het testen en dus zijn er dit jaar drie races. Nadien maken we de balans op en dan beslissen we wat de volgende stap is voor de toekomst.”

