Silverstone krijgt de eer om als eerste circuit een sprintrace in de Formule 1 te organiseren. Op 17 juli, de zaterdag van het Britse GP-weekend, zal er voor het eerst een sprintkwalificatie, zoals de sessie officieel heet, plaatsvinden.

Op maandag maakte de Formule 1 na maanden van onderhandelen de plannen voor het sprintraceformat bekend. De F1 zal in 2021 tijdens drie Grands Prix experimenteren met sprintraces, die bovendien Sprint Qualifying als officiële naam krijgen. De teams gingen unaniem akkoord met het voorstel.

Bij de onthulling van de plannen maakte de F1 bekend dat er op twee Europese en een niet-Europees circuit getest zal worden met het nieuwe weekendformat. Silverstone mag op 17 juli alvast de eerste sprintrace organiseren. “We zijn ontzettend blij dat de fans van Silverstone voor het eerst kennis kunnen maken met de sprintkwalificatie tijdens de Britse GP”, reageert Stuart Pringle, directeur van het Britse circuit.

Tijdens de sprintkwalificatie racen de coureurs op de zaterdagmiddag van een Grand Prix-weekend over een afstand van 100 kilometer. Het resultaat van de sprintrace bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag.

Het raceweekend op Silverstone, dat plaatsvindt van 16 tot en met 18 juli, zal er dus wat anders uitzien dan oorspronkelijk gedacht. Vrijdagochtend is er een eerste vrije training, in de namiddag vindt de gebruikelijke kwalificatie plaats. Die kwalificatie bepaalt de grid voor de sprintrace op zaterdagmiddag. Zaterdagochtend krijgen de team nog een tweede vrije training om zich voor te bereiden op de races. Op zondagmiddag is het dan tijd voor de Britse GP.

