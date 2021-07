Het maakt Lewis Hamilton niet uit of Valtteri Bottas of George Russell volgend jaar zijn teamgenoot is bij Mercedes. Dat stelt teambaas Toto Wolff. “Lewis is volledig neutraal.”

Nu Hamilton een nieuwe Mercedes-deal op zak heeft, is de volgende vraag tijdens het silly season wie volgend jaar in de andere Mercedes zit: Bottas of Russell? Dat zijn althans de kandidaten waar teambaas Wolff ‘in de zomer’ tussen zal kiezen.

Hamilton noemde Bottas daarbij onlangs ‘overall de beste teamgenoot die ik heb gehad’. De Brit stelde ook dat er wat hem betreft ‘niet per se iets hoeft te veranderen’ wat betreft wie er naast hem rijdt. Toch is het niet zo dat Hamilton een voorkeur heeft tussen Bottas of Russell, zegt Wolff.

“Lewis werkt uiteraard graag samen met Valtteri, maar hij ziet George net zo goed als een interessante kandidaat voor de toekomst”, vertelt Wolff Channel 4. Volgens Wolff wordt de rijderskeuze ‘wel met Lewis besproken, aangezien we bijna alles bespreken’, maar: “Hij is compleet neutraal wat betreft wie er naast hem rijdt.”

Rijdt Russell of Bottas in 2022 naast Hamilton?