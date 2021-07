Het is dé vraag die de Formule 1-paddock momenteel bezighoudt: wie zit er in 2022 naast Lewis Hamilton in de Mercedes? Valtteri Bottas en George Russell zijn de twee kandidaten voor dat stoeltje en mogen binnenkort met teambaas Toto Wolff in gesprek gaan. De Oostenrijker stelt dat het team in de zomer de knoop al doorhakt.

Voor 2022 is alvast één zitje bezet bij Mercedes nadat het team zaterdag bekend heeft gemaakt dat Lewis Hamilton nog twee jaar voor Mercedes zal rijden. Over dat tweede zitje is er echter nog niks zeker. Bottas’ contract loopt eind dit jaar af en dus moet hij om de onderhandelingstafel met Mercedes. Een andere kandidaat zal ook wel voor zijn kansen willen vechten: George Russell. De Williams-coureur, tevens Mercedes-junior, wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar het team dat de afgelopen zeven jaar de Formule 1 heeft gedomineerd.

Zijn indrukwekkende invalbeurt – Hamilton moest de race noodgedwongen missen na een positieve coronatest – in de Grand Prix van Sakhir in Bahrein liet zien dat Russell zeker goed mee kan komen met de coureurs vooraan. De eenmalige overstap naar Mercedes liep wel uit op teleurstelling voor de Brit, die vanwege pech bij de pitstops terugviel tot de negende plaats.

Nu Bottas het dit seizoen lastig lijkt te hebben, maar ook zeker de nodige pech kende in Imola en Monaco, is zijn positie binnen het team aan het wankelen. Mercedes zal binnenkort de gesprekken met de twee coureurs beginnen en zal, zo stelt teambaas Toto Wolff, deze zomer al de knoop doorhakken.

“Het gaat nu om Lewis en dat zijn contract maar alvast geregeld is”, vertelt Wolff aan de aanwezige pers in Oostenrijk, waaronder FORMULE 1. “We hebben altijd gezegd dat we het nog een paar races willen afwachten om wat duidelijkheid te krijgen. Naar mijn mening was Bottas’ race in Oostenrijk heel goed. Hij moet dat consolideren. We weten de sterkte- en zwaktepunten van George. Het besluit zal in de zomer genomen worden. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden met George en Valtteri, dan zijn we er hopelijk voor het einde van het seizoen wel uit”, aldus de Oostenrijker.

Het was voor Mercedes eigenlijk nooit een optie om het anders aan te pakken en met Bottas en Russell een team te vormen. “We wisten al een lange tijd dat we door wilden gaan met Lewis. Dat was voor de hand liggend voor ons. Nu kunnen we naar het tweede stoeltje kijken. Het gaat om die twee. We waarderen ze allebei vanwege hun sterktepunten en wat zij kunnen betekenen voor het team”, besluit de Mercedes-teambaas.