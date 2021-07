Valtteri Bottas hoopt uiteraard bij Mercedes te blijven voor 2022, maar mocht dat niet zo zijn dan wil hij wel andere opties in de Formule 1 overwegen. Een overstap naar een andere vorm van autosport zit er echter niet in: “Ik hou van de Formule 1.”

Bottas’ contract verloopt eind dit jaar en dus zal hij om de tafel moeten zitten met Mercedes. Teamgenoot Lewis Hamilton heeft dat al gedaan en weet dat hij tot en met 2023 bij het team zit. Dat felbegeerde tweede zitje naast de zevenvoudig wereldkampioen is vanaf 2022 vrij en het is nog maar de vraag of Bottas op contractverlenging kan rekenen. Mercedes-junior George Russell lijkt namelijk een grote kanshebber om de Fin, die dit seizoen tegenvallend presteert, te vervangen.

Mocht het zover komen dat Bottas zijn Mercedes-zitje inderdaad verliest aan Russell, dan wil hij wel verder kijken naar andere opties in de Formule 1. “Ik realiseerde me net dat het al juli is en dat de zomerstop nog maar twee races verwijderd is na deze”, vertelt Bottas. “Dus ik ben er zeker van dat we binnenkort gesprekken zullen voeren, maar nog niet vandaag of morgen.”

“Uiteraard wil ik van het team te horen krijgen wat zij van plan zijn, wie zij in de andere auto willen zien”, vervolgt de 31-jarige Fin. “Lewis is nu bevestigd, er is nog één stoeltje vrij. Het team moet dus een besluit nemen. Ik moet die discussie voeren.”

Foto: BSR Agency

Geen andere autosport voor Bottas

Bottas hoopt uiteraard dat Mercedes-zitje opnieuw te kunnen bemachtigen. Mocht dat niet lukken, dan wil hij niet denken aan een carrière in een andere raceklasse dan de Formule 1. “Ik heb ook het gevoel dat ik nog vele, vele jaren in me heb. Ik hou van racen, ik hou van de Formule 1. Het is dus zeker not done om naar een andere vorm van sport of autosport over te stappen in de komende jaren.”

“Mocht het dus zover komen dat ik niet doorga met Mercedes, dan zou ik natuurlijk naar andere opties kijken. Maar dat is niet iets waar ik nu aan moet denken. Ik heb ook een goed managementteam, zij hebben me nog niets verteld. Ik weet niet of zij al contact hebben gehad met iemand, want ze weten dat het nu vooral zaak is om op ons best te presteren, als een team maar ook voor mezelf. De tijd zal snel rijp zijn. Ik weet nog niet welke dag, welke week. Maar ja, ik denk dat we alle opties en de situatie als geheel moeten bekijken”, aldus Bottas.

Veel opties heeft Bottas dan echter niet. Alleen AlphaTauri, Alfa Romeo en Williams hebben nog geen enkele coureur vastgelegd voor het seizoen 2022. Daarbij lijkt de kans groot dat AlphaTauri door zal gaan met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda, dus zouden alleen nog Alfa Romeo en Williams – voor Bottas een bekend team, aangezien hij daar al van 2013 tot en met 2016 voor reed – tot de opties behoren.