Als het aan Lewis Hamilton ligt, rijdt Valtteri Bottas ook volgend jaar weer naast hem bij Mercedes. De Fin is volgens de Brit ‘een fantastische teamgenoot’ om te hebben.

Dat zegt Hamilton in Oostenrijk, waar het op de Red Bull Ring natuurlijk over het langzaam op gang komende silly season gaat. Mercedes heeft nog twee zitjes vrij voor 2022 en hoewel een daarvan geoormerkt is voor Hamilton (daarover zo meer) gaat de strijd om het andere zitje tussen Bottas en de bij Williams geparkeerde Mercedes-junior George Russell.

De geruchten dat Russell het zitje van Bottas volgend jaar overneemt, nemen daarbij toe. Bottas zelf maakt zich, in elk geval openlijk, toch nog niet al te druk. “Ik moet ieder jaar weer vechten voor mijn stoeltje. Dit is dus niks nieuws voor me. Het is bij elk team hetzelfde: als je het goed doet, kun je blijven. Zo niet, dan niet. Er zijn dit jaar echter nog zestien races te gaan en het team weet wat ik kan. Ze weten hoe waardevol ik de laatste jaren voor ze ben geweest.”

Bottas en Hamilton zijn eensgezind.

Het duo Hamilton – Bottas heeft Mercedes sinds 2017 telkens naar de constructeurstitel geleid, terwijl Hamilton de afgelopen vier jaar de rijderstitel pakte. Hamilton spreekt daarbij ook zijn steun uit voor Bottas, die volgens hem ‘over het algemeen’ de beste teamgenoot is die hij in de Formule 1 heeft gehad. “Dan heb ik het qua teamgenoten niet alleen over performance, maar ook hoe je samenwerkt en de mentaliteit in het team”, vertelt Hamilton.

“We hebben allebei ups and downs gekend in onze carrière, maar Valtteri is een fantastische teamgenoot. Van mij hoeft dat ook niet per se te veranderen”, zou Hamilton het dus meer dan prima vinden als Bottas blijft. Over Russell is hij desgevraagd wat korter van stof. “Hij (Russell, red.) is op het moment niet mijn teamgenoot. Ik heb dus niet echt iets over hem te zeggen.”

Hamilton zelf heeft verder dus ook nog geen Mercedes-deal op zak voor 2022. De Brit is daar inmiddels wel met teambaas Toto Wolff over in gesprek. “Veel heb ik daar niet aan toe te voegen. We hebben elkaar gesproken, het is allemaal positief.” De 36-jarige Hamilton tekende afgelopen winter pas in februari een nieuwe Mercedes-deal – en ook maar voor één jaar. Wolff hoopt er dit keer een stuk eerder uit te zijn en Hamilton voor meerder jaren vast te leggen.

