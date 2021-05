Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht ‘binnenkort’ de onderhandelingen met Lewis Hamilton te beginnen voor een contract voor het seizoen 2022. De Oostenrijker voelt dat de onderlinge band tussen de twee ‘elk jaar sterker’ wordt en zal ‘een duwtje in de rug’ geven om de onderhandelingen te starten. Wolff weet wel dat hij bij een eventuele verlenging van Hamiltons contract voor een lastige keuze komt te staan.

Na een lange onderhandelingsperiode, gepaard met veel geruchten over eventuele contracteisen van Hamilton, verlengde Hamilton afgelopen februari zijn contract bij Mercedes met één jaar. Die opvallend korte verlengperiode wakkerde weer geruchten aan over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Hamilton gaf voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Portugal aan dat hij van plan is om ook volgend jaar in de Formule 1 te rijden en Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt de eerste gesprekken binnenkort te beginnen. “We hebben onze les geleerd”, doelt Wolff op de onderhandelingen die tot aan de kerstperiode duurden. “Dat was gewoon te lang.”

“Op dit moment bevinden we ons in een goede positie en onze band wordt elk jaar sterker”, vervolgt Wolff. “Het wordt tijd om een duwtje in de rug te geven en de gesprekken te starten, dat is ook wat we binnenkort gaan doen.”

Mocht Hamilton inderdaad zijn contract verlengen, dan staat Mercedes meteen voor een lastige kwestie: een contractverlenging voor Valtteri Bottas, of legt het team dan zijn junior George Russell vast? “Ik hoop dat ik op een dag wakker word en dat het dan meteen helder is”, vertelt Wolff. “We moeten kijken hoe het seizoen loopt en dan is het een kwestie van afwegen. Dat is niet echt een wetenschappelijk antwoord, maar iets beters dan dat heb ik nu niet”, besluit de Oostenrijker.