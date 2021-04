Het is de vrijdag voor de Grand Prix van Portugal en dat betekent dat we in Paddockpraat, de podcast van Formule 1 Magazine, zoomen met onze verslaggever ter plaatse Eelco den Boer. Het gaat over het prachtige maar soms ook nog glibberige circuit van Portimão, de verwachtingen van Lewis vs. Max III en de keiharde strijd tussen Red Bull en Mercedes die ook buiten de baan is losgebarsten.

