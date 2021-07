Zak Brown, CEO van McLaren, zal dit weekend niet op het circuit van Silverstone te vinden zijn om zijn team aan te moedigen in hun thuisrace. De Amerikaanse ondernemer is positief getest op corona en is in quarantaine gegaan.

Naast Brown zijn ook twee andere werknemers van McLaren positief getest op het coronavirus. Zij reizen dus niet af naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, de thuisrace van McLaren. Coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo lopen geen gevaar. Volgens het team zijn zij niet in de buurt geweest van de besmette personen.

In een een officieel statement op social media laat McLaren het slechte nieuws weten. “McLaren Racing bevestigt vandaag dat drie teamleden, waaronder CEO Zak Brown, positief zijn getest op COVID-19 tijdens de strikte testprocedure in aanloop naar de Grand Prix van Groot Brittannië”, zegt het team. “Geen van onze coureurs zin in nauw contact geweest.”

De Britste renstal laat verder weten dat de besmetting niet in de fabriek is gebeurd en alle besmette personen in quarantaine zullen gaan: “De drie besmettingen zijn niet gerelateerd. Iedereen isoleert zich volgens de richtlijnen van de overheid.” Volgens McLaren hebben de besmettingen verder geen gevolgen voor het GP-weekend van het team.