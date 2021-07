Voor de tweede keer in enkele weken tijd is het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen getroffen door noodweer. De hevige regenval van de afgelopen dagen in België zorgde voor schade aan de toegangswegen tot de paddock en dus is het circuit genoodzaakt tijdelijk te sluiten.

Het Zuiden en Oosten van België krijgt net als Zuid-Nederland al enkele dagen erg veel regen te verwerken. In verschillende steden en gemeenten is de ravage door de overvloedige regenval enorm en ook het circuit van Spa-Francorchamps is getroffen door het noodweer.

“Na de heftige overstromingen waar België al verschillende dagen mee te maken heeft, moeten we melden dat ook het terrein van het Circuit de Spa-Francorchamps getroffen is”, schrijft het circuit in een statement. “Het gaat daarbij vooral om de ondersteunende infrastructuur langs het circuit. De weg naar Blanchimont, die toegang geeft tot de paddock, is gedeeltelijk ingestort en de tunnels van Ster en Blanchimont zijn onbegaanbaar.” Aan het circuit zelf is voorlopig geen schade, zo meldt de organisatie in België.

Door de schade en verder gevaar is er besloten het circuit tijdelijk te sluiten en alle activiteiten voorlopig op te schorten. Vorige maand werd het Ardennencircuit ook al getroffen door noodweer. Toen zorgde de overstroming van de rivier Rohon ervoor dat het circuit gedeeltelijk onder water kwam te staan. Het asfalt op het rechte stuk tussen La Source en Eau Rouge raakte daarbij beschadigd en moest vervangen worden.

