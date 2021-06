Medewerkers van het circuit van Spa-Francorchamps zijn hard bezig met herstelwerkzaamheden aan het circuit. Vrijdag werd het circuit getroffen door een zware wolkbreuk, waardoor het stuk tussen La Source en Eau Rouge voor zo’n vijftig centimeter onder water kwam te staan.

De wedstrijdleiding van het circuit zag zich vrijdag genoodzaakt om de activiteiten stil te leggen na een extreem zware wolkbreuk iets na 15:00 uur. Kort daarna werd de actie weer hervat, totdat het circuit rond 16:00 uur te maken kreeg met ‘een soort tsunami’ die ‘het circuit overspoelde en dat vooral ter hoogte van de tribunes aan de overzijde van de endurance pitlane’, laat het circuit in een verklaring weten.

Lees ook: 75.000 fans op Spa tijdens GP van België? Belgische regeringen keuren nieuwe maatregelen goed

Oorzaak van die mini-tsunami, die in de beelden hieronder goed te zien is, lag in de Rohon, die in de Eau Rouge uitmondt. Deze was buiten zijn oevers getreden. Omdat Spa in dat gebied wat lager ligt zocht het water dus het circuit in de Ardennen op.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Als gevolg daarvan stond het circuit van Spa-Francorchamps zo’n vijftig centimeter onder water en ook in de paddock was er een grote hoeveelheid ‘Eau Marron’ te vinden. Het asfalt is, ter hoogte van de endurance tribune, naar boven gekomen door de kracht van de natuurelementen. Dat wordt nu opnieuw aangelegd. Er is ook schade aan zijkanten van de baan en een ‘zeer grondige schoonmaakbeurt is noodzakelijk’. De waterstromen hebben niet alleen water, maar ook heel wat grond en modder met zich meegesleurd.

Ook voetgangerstunnels Spa getroffen

De rotswanden op sommige plaatsen langs het circuit zijn ook geraakt, onder meer ter hoogte van de Eau Rouge, aan de kant van uitrit van de ‘pitlane 24h’. Dat is tegenover de oude hoofdtribune, die langs het stuk naar beneden vanaf La Source naar Eau Rouge loopt. Hier zal de rotswand opnieuw verstevigd worden.

Bovendien zijn er heel wat delen van het Circuit onder water gelopen. Onder meer loges en kelders, maar ook de voetgangerstunnels van Ster, Eau Rouge en Blanchimont.

De medewerkers van het circuit werken nu hard aan de herstelwerkzaamheden. Zij hopen dat deze op 8 juni, aanstaande dinsdag dus, afgerond zijn.