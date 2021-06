In België mogen vanaf 13 augustus weer evenementen tot en met 75.000 bezoekers doorgaan. Dat heeft het Overlegcomité er vandaag beslist. Dat is goed nieuws voor de fans en natuurlijk de organisatie van de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps, die zo op volle tribunes kan rekenen.

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in België vergadert vandaag over de coronamaatregelen voor de komende maanden. Volgens VRT NWS is er onder meer goed nieuws voor de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps, die van 27 tot en met 29 augustus plaatsvindt.

“Vanaf 13 augustus zouden grote events kunnen, met een plafond van maximaal 75.000 deelnemers. Het gaat dan over evenementen als Pukkelpop, Tomorrowland of de Formule 1”, zo meldt de Vlaamse openbare omroep. Er zouden eind augustus dus 75.000 fans naar het Ardennencircuit mogen afzakken. De laatste jaren voor de coronapandemie bezochten er jaarlijks, verdeeld over drie dagen, zo’n 265.000 mensen de Belgische GP.

Wie de GP van België wil bijwonen, zal wel moeten bewijzen dat hij of zij dat op een ‘corona-veilige’ manier kan doen. Vorige maand al raakte bekend dat bezoekers van grote evenementen in België oftewel gevaccineerd moeten zijn of een negatieve test moeten afleggen.

