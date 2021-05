Zullen de tribunes rond het circuit van Spa-Francorchamps eind augustus vol zitten? Als het van de Belgische overheid afhangt alvast wel. Als de vaccinatiecampagne bij onze zuiderburen aan het huidige tempo verder gaat, mogen outdoor evenement er vanaf 30 juli voor 100% capaciteit aan bezoekers ontvangen.

In België kondigde het Overlegcomité van de verschillende regeringen gisteren enkele geplande versoepelingen voor de komende maanden aan. Onder meer evenementen en zelfs festivals moeten daardoor weer mogelijk zijn de tijdens de zomer. Ook de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps lijkt zo in augustus weer fans te mogen ontvangen.

Vanaf 30 juli mogen evenementen buiten weer mensen ontvangen aan een capaciteit van 100%. De belangrijkste voorwaarden daarvoor zijn wel dat 70% van de bevolking minstens één dosis van het vaccin heeft ontvangen (momenteel heeft zo’n 40% van de Belgen minstens één coronaprik gekregen) en dat er minder dan 500 coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen liggen.

Twee weken later zouden er in België zelfs weer festivals georganiseerd mogen worden. Om daar aanwezig te mogen zijn, zal een bezoeker oftewel gevaccineerd moeten zijn of een negatieve test moeten afleggen. Al deze voorgestelde versoepelingen lijken er hoe dan ook op te wijzen dat fans in het weekend van 27 augustus weer welkom zullen zijn rond het Ardennencircuit.

