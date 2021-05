Naast onze uitlegrubriek ‘F1 voor Rookies‘ hebben we dit seizoen nog een tweede nieuwe videorubriek in onze videoshow Parabolica. In ‘Toms top 10’ toont Tom Coronel je de komende weken en maanden zijn tien favoriete liveries aller tijden. Deze week toont Coronel een van de oppermachtigste auto’s uit de F1-geschiedenis: de McLaren MP4-4.

