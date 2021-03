Parabolica: ‘Waarom zou Mercedes in jaar acht plots zijn voorsprong kwijt zijn?’

Komend weekend is het tijd voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen en dus begint ook onze videorubriek Parabolica aan een nieuwe jaargang! Net zoals vorig jaar houden we jullie in onze videoshow op de hoogte van het reilen en zeilen in de paddock, maar we hebben ook enkele nieuwigheden in petto! In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen blikken we natuurlijk vooruit op het openingsnummer in Bahrein en de krachtverhoudingen tussen Mercedes en Red Bull.

Terwijl de regels in de Formule 1 in 2021 grotendeels ongewijzigd blijven, ziet Parabolica er dit jaar wat anders uit. Onze vrienden van MP Motorsport zullen elke aflevering een onderdeel of begrip uit de F1 uitleggen, Tom Coronel toont je elke keer een van zijn favoriete liveries en onze redactie waagt zich dit seizoen aan een F1-toto!

