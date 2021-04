In de videorubriek ‘F1 voor Rookies’, onderdeel van onze videoshow Parabolica, leggen onze vrienden van MP Motorsport elke aflevering een onderdeel of begrip uit de F1 uit. In de eerste aflevering toont Gerben Provily, hoofdmonteur bij het team uit Westmaas, hoe een diffuser werkt en hoe het onderdeel downforce creëert.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Kijk terug: Parabolica, aflevering 1: ‘Waarom zou Mercedes in jaar acht plots zijn voorsprong kwijt zijn?’