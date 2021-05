De Formule 1-teams hebben besloten een werkgroep op te richten om te onderzoeken hoe track limits duidelijker en consequenter kunnen worden gehandhaafd. Dat vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner aan RaceFans. “We moeten gewoon iets bedenken dat simpel, duidelijk en begrijpelijk is.”

De onduidelijkheid over de track limits was tijdens de eerste drie Grote Prijzen van het jaar een van de terugkerende onderwerpen. Max Verstappen, een van de hoofdrolspelers in het huidige seizoen, was bij verschillende track limit-incidenten betrokken.

Lees ook: Horner na tactische strijd: ‘We hebben Pérez dringend nodig’

Tijdens de openingsrace in Bahrein moest de Nederlander de leiding teruggeven aan Lewis Hamilton na een inhaalactie waarbij hij te wijd ging. Enkele weken later in Portugal verspeelde Verstappen het bonuspunt voor de snelste raceronde door het overschrijden van de track limits.

Afgelopen weekend in Barcelona waren er amper problemen met de limieten van de baan. “Het was duidelijk geen probleem op dit circuit vanwege de lay-out,” vertelt Christian Horner aan RaceFans. “Ik denk dat dat wel iets wil zeggen, of niet?”

De Red Bull-teambaas zegt dat de teams nu een werkgroep zullen vormen om de problemen met track limits op te lossen. “Er is een gezonde discussie geweest en er wordt een werkgroep opgericht,” aldus Horner, die zegt dat het opzet van de werkgroep duidelijk is. “We moeten gewoon iets bedenken dat simpel, duidelijk en begrijpelijk is voor coureurs, fans, teams,… Zo moeilijk moet het niet zijn.”

Lees ook: Sirotkin: ‘Lijkt erop dat Verstappen als enige optimaal met de Red Bull kan presteren’