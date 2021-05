Lewis Hamilton won in Barcelona na een tactisch steekspel. Door de rugsteun van Valtteri Bottas had Mercedes tactische opties met Hamilton, iets wat bij Verstappen en Red Bull ontbrak. De oplossing daarvoor is duidelijk voor teambaas Christian Horner. “We hebben Pérez dringend nodig in dat gat.”

De Grote Prijs van Spanje was een strategisch steekspel dat uiteindelijk gewonnen werd door Lewis Hamilton en Mercedes. Terwijl de Brit in die tactische strijd geholpen werd door Valtteri Bottas op de derde plek, waren de opties voor Max Verstappen beperkt door de afwezigheid van Sergio Pérez in de top vier.

Ook Christian Horner beseft dat Pérez gemist werd in het gevecht met Mercedes. “We hebben hem dringend nodig in dat gat, zodat Mercedes niet langer de strategische mogelijkheden heeft die ze in deze race hadden”, vertelt de Red Bull-teambaas na de race.

“Het is duidelijk dat de twee koplopers zo ver voor lagen op de rest van het veld, dat Lewis een gratis stop kon maken. Hij hoefde alleen zijn teamgenoot voorbij te steken, wat nooit een probleem zou zijn”, illustreert Horner het voordeel van Mercedes. “Daarom hebben we beide auto’s daar strategisch nodig, zodat Mercedes die optie niet heeft.”

Voorlopig is Horner echter nog geduldig met Pérez, die in Spanje pas zijn vierde race voor Red Bull reed. “Ik ben ervan overtuigd dat het goed zal komen met Checo. Het is een kwestie van meer tijd in de auto doorbrengen en er meer vertrouwen in krijgen”, aldus de Red Bull-teambaas.

