De Grand Prix van Oostenrijk staat weer voor de deur. Krap een jaar geleden waren de track limits op deze baan nog een belangrijk discussiepunt. Het duurde en duurde maar voordat de stewards alle mogelijke overschrijdingen konden beoordelen. Dit jaar hoopt de wedstrijdleiding iets efficiënter met deze overtreding om te kunnen gaan. Max Verstappen en consorten moeten nog zien of de aanpassingen de gewenste resultaten zullen opleveren.

LEES OOK: FIA zet AI in om track limits-probleem op te lossen

De aanpassingen in het kort – de FIA maakt voortaan gebruik van AI om track limits te beoordelen. Een dunne blauwe lijn toont de uiterste limiet van de baan en moet kunstmatige intelligentie zodoende helpen om overtredingen te spotten. Verder is er naast de kerb een relatief dunne strip met grind aangebracht, om coureurs ervan te weerhouden te ver van het asfalt te glijden.

Max Verstappen is ondanks de aanpassingen nog steeds fan van de Red Bull Ring. “Het is een prachtig circuit om op te rijden”, zei hij donderdag op een persconferentie. “Ook voor de fans is het een mooie baan, omdat je echt het gevoel hebt dat je in een arena zit.”

“Het gaat wel weer veel over track limits“, gaf de wereldkampioen toe. “De banden worden hier gewoon snel warm, dan krijg je automatisch wat last van onderstuur en als je dan bij het uitkomen van de bocht een paar millimeter uitwijkt, zit je al in de problemen. Hopelijk wordt dat wat minder door het gravel dat er nu ligt. Je zal iets voorzichtiger moeten zijn – we zullen zien of dit de juiste manier is.”

Visa RB-coureur Yuki Tsunoda heeft ook zijn vraagtekens. Hij hoopt vooral niet dat de nieuwe grindbakken een risico zullen vormen voor de andere coureurs. “Het zou jammer zijn als iemand een fout maakt en de hele baan ligt gelijk vol met gravel”, reageerde hij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)