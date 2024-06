De FIA gaat kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI, inzetten om het track limits-probleem op te lossen. Vorig jaar duurde het door het enorme aantal overschrijdingen van de track limits op de Red Bull Ring maar liefst vijf uur voordat de stewards alle gevallen hadden bekeken. De FIA hoopt dat met behulp van AI de stewards het er dit jaar minder druk mee krijgen.

Tijdens de 2023-editie van de Oostenrijkse Grand Prix mochten de stewards maar liefst 1.200 overschrijdingen van de track limits onderzoeken. Het duurde daardoor tot vijf uur na de race voordat de wedstrijdleiding een uiteindelijke Grand Prix-uitslag had. Om te voorkomen dat dit jaar de wedstrijdleiding weer alleen maar bezig is met deze overschrijdingen, kwam de FIA al eerder met de aanbeveling om grindbakken te plaatsen bij bochten 9 en 10. Daarnaast hoopt de organisatie achter de Oostenrijkse race dat kunstmatige intelligentie zal helpen het track limits-probleem op te lossen.

Dun blauw lijntje

AI moet tijdens de race in Spielberg de evaluatie of een coureur wel of niet over de track limits is gegaan van de stewards overnemen. Om AI te kunnen inzetten op de Red Bull Ring is een dun blauw lijntje geschilderd in bochten 5, 9, 10 en 11. “De blauwe lijn is bedoeld om de witte lijn af te bakenen van de exit kerb en zo een opvallender visueel verschil te creëren. De bochten die zorgen baren, zijn ook voorzien van camera’s”, legt PlanetF1 uit.

De FIA heeft AI al sinds Abu Dhabi 2023 met oude camerabeelden getraind om te herkennen wanneer auto’s de track limits overschrijden. Twijfelgevallen zullen nog wel door de stewards zelf worden beoordeeld. Het bestuursorgaan hoopt daardoor dat tijdens deze editie van de Grand Prix de stewards wel genoeg tijd hebben om op andere potentiële problemen op de baan te focussen. Hoewel de AI-technologie volgens de FIA nog niet perfect is, hoopt het bestuursorgaan dat de stewards veel sneller hun werk kunnen doen in Oostenrijk.

