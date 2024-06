Het motorhome van McLaren is voorlopig buiten dienst gesteld – op de zaterdag van het raceweekend in Barcelona zorgde een elektronisch mankement voor een klein brandje. De thuisbasis van de Britten werd op tijd geblust en er zijn geen gewonden gevallen. McLaren hoopte in Oostenrijk een vervangend motorhome van Red Bull te kunnen lenen, maar de kampioenen helpen hun rivalen in dit geval niet uit de brand.

Door de brand is het motorhome van McLaren niet langer bruikbaar. De timing van het vuurtje is niet best voor het team uit Woking. De Formule 1 verkeert midden in de eerste triple header van het seizoen. Dit weekend dient de Grand Prix van Oostenrijk te worden afgewerkt. Het circus reist daarvoor naar de Red Bull Ring, het thuis van gelijknamige kampioenen. McLaren hoopte aldaar een motorhome van Red Bull te kunnen lenen. Helaas kan het team van Max Verstappen niet te hulp schieten.

“McLaren heeft ons wel om een tijdelijk onderkomen gevraagd”, onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko in Kleine Zeitung. “Jammer genoeg konden we geen hulp bieden. Onze faciliteiten worden momenteel ook al voor de MotoGP gebruikt.” Waar de Britten nu in zullen verblijven, is nog onbekend.

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft de andere teams wel bedankt voor hun hulp tijdens de brand. “Ik wil graag de solidariteit en de behulpzaamheid van de andere teams, de Formule 1 én de FIA belichten”, liet hij weten. “We zijn zeer onder de indruk van het gemeenschapsgevoel binnen de sport.”

