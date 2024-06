Bij McLaren kwamen ze zaterdag vlak voor aanvang van de derde vrije training met de schrik vrij toen er brand ontstond in de paddock. Dat was bij de hospitality van de Britse renstal. De brandweer van het circuit moest in actie komen. Inmiddels is duidelijk dat de brand in de keuken is ontstaan. Gewonden zijn er niet gevallen.

Het liep allemaal met een sisser af en het team is inmiddels met een verklaring gekomen. “We hebben iedereen geëvacueerd na de brandmelding. Dat is veilig verlopen.” Vervolgens bleek dat de brand ontstaan moet zijn in de keuken.

De consternatie door de kleine brand bij McLaren was er in de paddock niet minder om: brandweerwagens, marshals van het circuit en een ambulance, ze waren er allemaal. Al snel bleek het allemaal relatief mee te vallen, van gewonden of grote schade is geen sprake. Ook coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn bijvoorbeeld niet in gevaar geweest. Het team kon ook ‘gewoon’ deelnemen aan de derde vrije training van de GP Spanje.

