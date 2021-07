Coureurs zijn mensen van het soort ‘eerst zien, dan geloven’. Bij de onthulling vanmiddag van de 2022-auto was men gereserveerd, er is vooral hoop dat de nieuwe formule het gevecht makkelijker zal maken.

De auto’s zullen minder lang zijn, smaller ook en vooral door middel van ground effect hun downforce genereren. Max Verstappen: “Hij ziet er interessant uit, anders dan we gewend zijn. Als we er beter mee kunnen racen dan ben ik helemaal voor.”

Dezelfde hoop klinkt ook door bij Lewis Hamilton: “Als deze auto ons in staat stelt om beter te volgen, dan wordt het geweldig voor de sport en de fans.”

Daniel Ricciardo is wel gecharmeerd van de kont: “Ik vind de achterkant wel cool, ziet er old skool uit. Een beetje zoals in 2008, de voorkant is wel heel anders.” Carlos Sainz: “Hij ziet er agressief uit, simpeler ook. Ik hoop dat het het racen zal verbeteren.”

Charles Leclerc: “Hij is behoorlijk veranderd, de simulator heeft uitgewezen dat hij heel anders zal zijn om te rijden. Maar hij ziet er mooi en agressief uit.”