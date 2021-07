Behalve dat de teams vanwege de invoering van de sprintraces extra ruimte in de budget cap krijgen, heeft de Formule 1 zelf ook een schadepotje waar teams een beroep op kunnen doen als er forse schade wordt gereden.

Dat vertelt AlphaTauri’s teammanager Graham Watson in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Omdat er met de sprintkwalificaties – zoals de door de FIA geprefereerde term luidt – meer kilometers worden geracet én meer kans op botsingen en crashes is, hebben de teams sowieso een paar ton extra ruimte in de budget cap gekregen.

Daarnaast, vertelt Watson, is er ook nog een zogenaamde accident damage clause. “Er is een afspraak dat je, als je schade hebt door een ongeluk met een andere auto, een soort claim in kan dienen bij Formule One Management (FOM).”

Die claim wordt dan, legt Watson uit, via een vaste procedure beoordeeld. Wordt deze goedgekeurd, dan pakt FOM de bon op. “Al is er ook wel een soort maximumbedrag afgesproken.” De hoop is uiteraard dat het ‘schadepotje’ niet gebruikt hoeft te worden. “Gelukkig valt het aantal echte incidenten op jaarbasis mee, dus is het riscio niet zo groot.”

