Het is vrijdag en dus Zoomen we met verslaggever ter plaatse Daan de Geus in Silverstone. We praten over de kwalificatie voor de sprintkwalificatie (niet race!), het boeiende gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen en de blijdschap bij Mercedes na al het harde werk om Red Bull bij te houden.

