De race op Abu Dhabi moet nog verreden worden, maar het laatste raceweekend van het jaar is nu al een achtbaan voor Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur kwam tijdens de vrije trainingen nog snelheid tekort, en deed hierover zijn beklag tegen zijn team. Volgens Alonso kneep de FOM zijn handjes dicht met de negatieve opmerkingen van de coureur. De commercieel eigenaar zou namelijk graag de Spanjaard neerzetten als een ‘chagrijnige man’.

Fernando Alonso begon het laatste raceweekend van het jaar met een achterstand op de koplopers, en eindigde respectievelijk als elfde en zeventiende in de eerste twee vrije trainingen. Tijdens de laatste vrije training op de zaterdag werd de situatie er maar niet beter op, en de Spanjaard liet over de boordradio zijn frustratie aan Aston Martin weten. “De slechtste auto ooit, en de slechtste voorbereiding op verkeer ooit”, zei de tweevoudig wereldkampioen na de sessie. “De volgende keer doe ik de out-lap zelf wel.”

“Het was een slecht verkeer”, vertelde Alonso later aan de media. “Het was een frustrerende opbouw.” Volgens de Spanjaard leek zijn uitbarsting heftiger dan deze eigenlijk was, omdat de FOM, de commerciële eigenaar van de F1, graag negatieve opmerkingen in de schijnwerpers zet. “Zoals gewoonlijk, sommige opmerkingen zijn goed, sommige opmerkingen zijn slecht, maar de FOM heeft deze focus op mij, op mijn slechte opmerkingen.”

‘Grumpy guy’

Alonso lijkt echter niet met deze focus van de FOM te zitten, “het is hun werk”, maar vindt wel dat hij vaak door het bedrijf wordt neergezet als de ‘chagrijnige man’. “Gisteren had ik ook een paar positieve dingen te zeggen, maar zoals ik al zei, FOM, ze moeten verkopen dat ik de chagrijnige man, de grumpy guy, ben”, legt de Aston Martin-coureur uit. “Ze hebben het jarenlang geprobeerd en het zal ze niet lukken.”

De problemen van de Spanjaard tijdens de vrije trainingen bleken uiteindelijk geen voorbode voor de kwalificatie. Alonso bereikte Q3 en kwalificeerde hoger dan Red Bulls Sergio Pérez. “We leken het juiste momentum te hebben gevonden met de auto in de kwalificatie en ik ben blij dat ik morgen als achtste mag starten”, aldus Alonso. “De auto voelde veel beter aan.”

