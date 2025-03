De discussie over een herintroductie van de V10-motoren zet voort, en ook Fernando Alonso deelt zijn mening over het potentiële plan. De Spanjaard is in tegenstelling tot Max Verstappen en Lewis Hamilton minder enthousiast over een comeback van de grotere power units. “Dat is alsof we weer zonder de halo zouden gaan rijden”, legt Alonso uit.

Fernando Alonso is de enige coureur op de huidige grid die tijdens de hoogtijdagen van de V10-motoren al in de Formule 1 rondreed. Zowel Formule 1-CEO Stefano Domenicali als FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem staat ervoor open om de atmosferische motor te herintroduceren in de koningsklasse, maar de Spanjaard staat minder om een comeback te springen.

Andere wereld

“Natuurlijk houd ik van de V10 en de V8 en het geluid dat we allemaal missen”, vertelt Alonso tegen verschillende media. “Maar we leven in een hele andere wereld nu. De technologie is vooruitgegaan en we hebben nu enorm efficiënte motoren die een derde van de brandstof gebruiken dan toentertijd. We kunnen niet zomaar terug in de tijd gaan. Dat is alsof we weer zonder de halo zouden gaan rijden, en de auto’s zo weer gevaarlijker maken. Het slaat nergens op.”

Eerder gaf zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton aan voorstander te zijn van een herintrede van de V10-motor, mits deze op duurzame brandstof rijdt. Alonso ziet echter de autosport liever evolueren dan ‘blijven hangen in het verleden’. Toch laat de Spanjaard het uiteindelijk besluit over aan de bestuursorganen. “Als coureurs willen we gewoon met de snelst mogelijke auto’s racen, ongeacht de motor.”

