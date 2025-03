Lewis Hamilton is de laatste in een inmiddels lange reeks van voorstanders van een terugkeer van de V10-motoren. De Brit vertelt hoe hij dankzij het geluid en het gevoel van de atmosferische motor ooit verliefd werd op de Formule 1. Hamilton ziet de V10 daarom graag, mits er gebruik wordt gemaakt van duurzame brandstoffen, terugkeren.

Een potentiële terugkeer naar de V10-motoren lijkt een steeds reëlere optie te worden voor de Formule 1. Eerder liet zowel Formule 1-CEO Domenicali als FIA-voorzitter Ben Sulayem al doorschemeren een herintrede van de atmosferische motor te overwegen. Hoewel er nog veel discussie is over wanneer de V10 dan zijn herintrede zou doen, laat ook Lewis Hamilton weten voorstander te zijn van een comeback.

Schumacher

“Het is geen geheim dat de V6 nooit geweldig heeft geklonken”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton vertelt vervolgens middels een persoonlijke anekdote hoe hij ooit verliefd werd op de Formule 1 dankzij de atmosferische motor. “Ik herinner me de eerste keer dat ik naar een F1-race ging in 1996 op Spa en dat Michael (Schumacher, red.) door bocht 1 kwam. Ik was toen 12 of 13, en mijn ribbenkast trilde gewoon. Vanaf toen was ik verslaafd.”

“Het was het meest verbazingwekkende dat ik ooit heb gevoeld of gehoord (de V10-motor, red.). Door de jaren heen zijn we dat kwijtgeraakt”, vervolgt de Brit. “Dus als we terug kunnen gaan naar die geweldig klinkende motoren en we kunnen nog steeds voldoen aan alle duurzame doelstellingen, waarom niet?”

