Als de V10 terugkeert als motor blijft Max Verstappen misschien wel langer in de Formule 1 actief dan menigeen denkt. “Dat zou zomaar kunnen”, stelt de viervoudig en regerend wereldkampioen in Shanghai, voorafgaand aan de Grand Prix van China.

In de paddock klinken steeds meer geluiden dat de V10 terug moet of gaat keren in de sport. De vraag is echter vooral wanneer. En ook hoe, want het zal gezien de klimaatambities van de Formule 1 wel samen moeten gaan met duurzame brandstof. Anders zullen ook fabrikanten als Audi en Honda dwars (blijven) liggen; zij vinden dat een V10 zoals ‘vroeger’ niet past in hun plannen voor duurzaamheid op lange termijn.

Ook Verstappen heeft oog voor dat laatste. “Maar qua emotie is een V10 een stap vooruit ten opzichte van wat we nu hebben.” De motor en diens typerende geluid doet bij Formule 1-fans overal ter wereld nog altijd vele harten sneller kloppen. De Nederlander herkent dat: “Ik kan me nog herinneren hoe ik vroeger zelf op het circuit het geluid hoorde van die motor. Qua beleving brengt dat echt iets extra’s.”

Een terugkeer van de V10 vanaf 2026 is overigens nagenoeg ondenkbaar of zelfs onhaalbaar: zo zijn de motorreglementen al vastgelegd, is de ontwikkeling in volle gang en het is niet realistisch dat er nu nog allemaal wijzigingen komen. Logischer is volgens insiders een terugkeer van V10-motoren in 2029.

