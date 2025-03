Omdat Max Verstappen zijn snelste ronde in de vrije training van de GP van China niet afmaakt, is het gissen naar de exacte snelheid van de Nederlander later dit weekend. Zijn P16 zegt niets, belangrijker is dat hij tot het afbreken van de ronde maar een paar honderdsten langzamer was dan de coureurs vooraan. Van hen is Lando Norris namens McLaren de snelste, voor Charles Leclerc in de Ferrari.

In de paddock gaat het uiteraard nog veel over de overleden oud-teambaas Eddie Jordan (76), zeker bij Aston Martin. Want vergeet niet: dat kwam voort uit het Jordan-team. Dat werd later Midland, toen Spyker, achtereenvolgens Force India, Racing Point en vervolgens Aston Martin. Jordans overlijden plaatst het spel van tienden en honderdsten of zelfs duizendsten van een seconde weer even in perspectief.

Toch moet ook de blik op de vrije training, dat is namelijk de enige oefensessie in dit weekend. Vrijdag wacht nog de sprintkwalificatie (8.30 uur Nederlandse tijd), gevolgd door sprintrace (4.00 uur) en kwalificatie (8.00 uur) op zaterdag en de Grand Prix zelf op zondag (8.00 uur). Dit alles in een zonnig Shanghai (tijdverschil zeven uur) met naar verwachting droge omstandigheden en temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

Nieuw asfalt

Aan het circuit zal het niet liggen: met nieuw asfalt en doorontwikkelde bolides zit de gang er al in de openingsminuten van de vrije training goed in bij Verstappen en consorten. De Nederlander ziet hoe George Russell en de beide McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris al gauw onder zijn poletijd van vorig jaar duiken (1.33,660). Dat belooft wat voor de overige dagen.

Verstappen zelf komt in de vrije training uiteindelijk niet verder dan een plek in de subtop: Die klassering zegt niet alles, want hij die tijd zette hij met een medium band. Op de zachte band maakt hij zijn ronde in de slotfase niet af en bijna alle andere coureurs wel. Belangrijker is hoe het zit met de balans van de RB21 in combinatie met de juiste snelheid. Daarbij is, mede door het nieuwe asfalt, de bandenslijtage een groot vraagstuk. Veel teams verwachten problemen met de linker voorband. Alle coureurs kampen daarmee, maar de precieze invloed op de prestaties zal pas in de beide races blijken.

Rode vlag

Op zoek naar de limiet schieten veel topcoureurs van de baan: Norris, Piastri (die van een ‘nerveuze’ auto spreekt op de boordradio), Leclerc en Hamilton (die zich verrekent bij het inrijden van de pitstraat). Hun uitstapjes blijven zonder gevolgen. Dat geldt niet voor Jack Doohan: de Alpine-coureur strandt in bocht 10, met een kapotte stuurbekrachtiging.

Het zorgt kort voor een rode vlag, waarna iedereen in de slotminuten switcht naar zachte banden en Norris uiteindelijk de macht grijpt. Opvallend: weer heeft Liam Lawson bij Red Bull grote moeite om Verstappen bij te houden. De auto doet niet wat Lawson wil, hij sluit de vrije training af als achttiende, bijna een seconde achter Verstappen op de medium band en op zacht zelfs nog steeds viertienden langzamer.

Uitslagen

