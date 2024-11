Fernando Alonso heeft de ambitie uitgesproken om Max Verstappen in de toekomst uit te dagen voor de wereldtitel. De Spanjaard is ervan overtuigd dat de dag zal komen waarop iemand de dominantie van Verstappen doorbreekt. Hij hoopt dat hij diegene zal zijn – al denkt hij dat dit pas in 2026 zal gebeuren, wanneer hij een Aston Martin-bolide mag besturen die door Adrian Newey is ontworpen.

Alonso wil Verstappen uitdagen

Volgens Alonso heeft nog niemand Verstappen echt kunnen ‘intimideren’ in een titelstrijd. “Iedereen die Max tot nu toe heeft uitgedaagd, heeft hem niet echt nerveus weten te maken,” vertelde Alonso aan DAZN. “Hopelijk krijg ik op een dag die kans om dit verhaal te veranderen.” Met zijn ogen gericht op 2026, wanneer Aston Martin gebruik zal maken van de ontwerpen van Newey, hoopt de Spanjaard de strijd aan te gaan. “Ik hoop dat ik er in 2026 bij ben om de strijd met Max aan te gaan,” voegde Alonso toe.

Lof voor Verstappen

Alonso, een van de eerste coureurs die Verstappen persoonlijk feliciteerde na zijn overwinning in Las Vegas, stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Dit moet een hele speciale titel zijn voor Max,” zei Alonso tegen de pers. “De auto was dit jaar misschien niet zo dominant als vorig jaar, dus hij heeft het fantastisch gedaan. Het beste voorbeeld daarvan is zijn geweldige prestatie in Brazilië.” Volgens Alonso is het seizoen van Verstappen een masterclass geweest. “Dit jaar laat zien hoe goed hij is. Er valt altijd iets te leren van een coureur zoals Max in dit soort seizoenen.”

Met zijn ambities uitgesproken, lijkt Alonso vastberaden om Verstappen in de toekomst uit te dagen. Of de strijd daadwerkelijk in 2026 plaatsvindt, zal afhangen van de ontwikkelingen bij Aston Martin en het ontwerp van Newey.

