Max Verstappen komt met zijn vierde wereldtitel in een exclusief clubje terecht. Hoewel Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Juan Manual Fangio nog vaker het wereldkampioenschap wonnen, hebben alleen Alain Prost en Sebastian Vettel ook vier titels op hun naam staan. Zowel Prost als Vettel reageert nu op de prestatie van de Nederlander.

Max Verstappen komt met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte als Alain Prost en Sebastian Vettel. “Niet slecht voor een Nederlander”, reageerde de Red Bull-coureur zelf al eerder op de indrukwekkende statistiek. Ook de oud-wereldkampioenen zijn blij voor het nieuwste lid van hun exclusieve clubje. “Verstappen is atypisch, zoals vele grote kampioenen”, prijst Alain Prost de kampioen in het Franse L’Équipe. De Fransman werd zelf in 1985, 1986, 1989 én 1993 wereldkampioen.

“Op het zijn van een viervoudig wereldkampioen mag je trots zijn. En Max, kijkende naar zijn carrière nu, heeft genoeg reden om trots te zijn”, neemt Prost zijn petje af voor Verstappen. “Hij heeft zijn titels zeker niet gestolen. Soms heb je een beetje geluk, zoals ik ook had in 1986, maar je moet het wel kunnen creëren en pakken. Verstappen is duidelijk uniek in zijn soort. Je kan van hem houden of hem haten, maar hij laat niemand koud.”

Wat Verstappen bijzonder maakt

Ook Vettel is blij dat Verstappen nu evenveel kampioenschappen als de Duitser op zijn naam heeft staan. De voormalig Red Bull-coureur werd eerder zelf vier keer achter elkaar wereldkampioen tussen 2010 en 2013. “Hij doet het nu gewoon beter dan wie dan ook”, legt Vettel uit aan het Duitse RTL. “We hebben ook regelmatig contact, en kunnen het goed vinden met elkaar. Ik denk dat hij er goed aan doet om niet meer alles met brute kracht te benaderen, maar om ook aan het grotere plaatje te denken.”

Vettel valt het daarnaast ook op dat Verstappen zowel sneller als volwassener is geworden in de tien seizoenen sinds het Formule 1-debuut van de Nederlander. “Wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij bijna geen fouten maakt. Hij is er op de belangrijke momenten, en dat is wat echt kampioenen onderscheidt (van andere coureurs, red.).”

