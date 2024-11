Sergio Pérez verlaat de Grand Prix van Las Vegas in mineurstemming. De Mexicaan kwam niet hoger dan een tiende finishplaats, mede door een verkeerd gekozen strategie. Pérez zag hoe zijn teamgenoot Max Verstappen wel reden had voor een feestje na de race, want de Nederlander pakte zijn vierde wereldtitel. Pérez is onder de indruk van zijn teamgenoot en benoemt 2024 zelfs tot het ‘beste seizoen van een coureur ooit’.

Heel even reed Sergio Pérez vooraan het veld rond tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Mexicaan startte de Amerikaanse stratenrace op de harde band, terwijl het merendeel van de grid voor de mediums had gekozen. Pérez kon zo langer doorrijden dan zijn collega’s, maar viel na zijn eigen pitstop toch weer terug.

“Voor mij was het tempo vandaag het positieve aan de race, maar helaas hebben we misschien de verkeerde strategie gebruikt”, vertelt Pérez na de race. “Omdat we aanvankelijk op de harde band startten, toen de baan er het slechtst aan toe was.” Volgens de coureur gebruikte Red Bull de ‘beste band’ zo op het slechtste moment van de race. “Hopelijk kunnen we de komende weekenden sterker terugkomen.”

‘Beste seizoen van een coureur ooit’

Aan de andere kant van de garage bij Red Bull was het na de race wel feest, omdat Max Verstappen in Las Vegas met een vijfde plek zijn vierde wereldkampioenschap binnenhaalde. Zijn teamgenoot zag hoe Verstappen in 2024 “het beste seizoen heeft gehad dat ik ooit van een coureur heb gezien. We hadden vaak niet de beste auto en Max maakte veel weekenden het verschil.”

Pérez rijdt al sinds 2021, het jaar waarin Verstappen zijn eerste titel pakte, naast de Nederlander. De Mexicaan is dan ook niet bang om het beste jaar van zijn teamgenoot te kiezen. “De manier waarop hij het team naar voren duwde, hij was gewoon pure kracht en ik denk dat dit het beste jaar van hem is geweest in de vier jaar dat we samen hebben gewerkt. Hij is geweldig geweest en hij verdient al het succes dat hij heeft gehad”, besluit de Mexicaan.

